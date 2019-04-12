دنيا بطمة تكشف لأول مرة: علاقتي بزوجي بدأت بعداوة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

”ما محبة إلا بعد عداوة” يبدو أن هذا المثل ينطبق على علاقة الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك.

دنيا كشفت لأول مرة أنها في بداية تعارفا بزوجها كانت لا تحبه على الإطلاق وتهاجمه دائما، حيث قالت إنها كانت تتعاون مع شركة يعمل فيها الترك مع عدد كبير من اللبنانيين والسوريين، وأنها لم تكن تحبه وكانت ترفض التعامل معه وتهاجمه.

الفنانة المغربية قالت، خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة “لالا فاطمة”، إنه الوحيد الذي استطاع مرافقتها إلى إحدى الحفلات لكونه خليجي، حيث كان الآخرين في حاجة إلى تأشيرة دخول، وعندما تعاملت معه عن قرب اكتشفت أنه لا يستحق هذا الهجوم الذي كانت تشنه عليه.

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يذكر أن دنيا بطمة قد كشفت خلال الحلقة أن ابنة زوجها، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، تطالبه بالعودة لوالدتها، لافتة إلى أن حلا تتحدث في هذا الأمر مع والدها عبر الهاتف.

الفنانة المغربية سخرت من رغبة حلا في عودة والديها لبعضهما، بقولها إنه على حلا الحضور للقاء والدها أولاً قبل أن تطالبه بالعودة إلى والدتها.

واعتبرت دنيا أن رغبة حلا مجرد أحلام وطموحات، لافتة إلى أنه لا يمكن التعليق على كلام الصغار وأن لا أحد يعلم ما في الغيب، وأضافت”: “تبغي أبوها يرجع لأمها من حقها تدّعي أي شيء وتخليها في أحلامها وطموحها أن أبوها يرجع لأمها”.