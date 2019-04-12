أصدر ألبوم غنائي وتزوج 4 مرات.. معلومات لا تعرفها عن الفنان محمود الجندي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فقد الوسط الفني الخميس، 11 من شهر إبريل، فنان له تاريخ طويل، ورغم كونه لم يكن فتى الشاشة، استطاع أن يجذب الجمهور منذ ظهوره، وتعلق المشاهدين بطلته وبموهبته الفطرية، إنه الفنان المصري محمود الجندي.

محمود الجندي من مواليد عام 1945 في محافظة البحيرة، والتحق بمدرسة الصنايع، ولكن شغفه الكبير بالفن جعله بعد ذلك يدرس في معهد السينما، ويدخل مجال الفن.

مثل غيره من الفنانين قدم في بداياته أدوار صغيرة لم تلفت الانتباه، وكانت بدايته الحقيقية مع الفنان الكبير فؤاد المهندس من خلال مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»، واستطاع الجندي أن يلفت الأنظار، وكان ذلك عام 1979.

وفي عام 1980، اقتنص الفنان الراحل فرصته الكبرى من خلال مشاركته في مسلسل «دموع في عيون وقحة»، مع الفنان عادل إمام.

وفي عام 1983، ومن خلال مسلسل «الشهد والدموع»، استطاع الفنان محمود الجندي أن يحصل على مكانة متميزة من خلال اتقانه لتقديم دوري الأب والابن في المسلسل، وبدأت منذ ذاك رحلته مع عالم الفن.

الفنان الراحل كان يمتلك موهبة الغناء، ومن خلال المسرحيات والأعمال الفنية كان يشدو بصوته الذي أحبه الجمهور وتعلق به، وبالفعل أصدر ألبوم غنائي في بداياته اسمه «فنان فقير»، وكان ذلك عام 1990، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب، فابتعد عن الغناء وتعامل معه على انه هواية فقط.

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الفنان الراحل حياته الشخصية كان بها بعض التعقيدات، فتزوج الفنان 4 مرات أولها من السيدة ضحى حسن والتي أنجب منها 4 أبناء، والتي رحلت في عام 2001، بعد اندلاع حريق في منزله، وتعرض الفنان لصدمة شديدة وقتها.

صدمة الجندي لم تكن بسبب رحيل زوجته فقط، ولكن بسبب أيضا احتراق كتب الإلحاد التي كانت تضمها مكتبته الخاصة، وكان يقرأ فيها من وقت إلى آخر، وبالفعل تحول لطريق الإلحاد، ولكن الحادثة أعادته إلى صوابه.

تزوج الجندي بعدها من امرأة خارج الوسط الفني كانت لها ظروف خاصة وأنجب منها ابنته مريم، ثم انفصل عنها.

وفي عام 2003 تزوج من الممثلة عبلة كامل، لكن زواجهما انتهى بالانفصال في 2005، ليتزوج من ابنة الممثل جمال إسماعيل هيام.

محمود الجندي قال عن انفصاله عن عبلة كامل إنه لم يحب أن يقال عنه أنه زوج الست، كما انه غيور جدا، ثم أرجع الأمر كله للقسمة والنصيب.

الفنان المصري عبر في اواخر أيامه عن غضبه الشديد بسبب عدم تقديره من قبل المنتجين، وخاصة عندما شارك في مسلسل «رمضان كريم»، والذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي، حيث توقع الفنان أن يتم وضع اسمه على التتر بشكل أفضل.

محمود الجندي رحل عن عمر 4 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، ولم يمكث طويلا في المستشفى، وقدم الفنان خلال مسيرته العديد من الأعمال الهامة ومنها: «التوت والنبوت، ناجي العلي، اللعب مع الكبار»، وعلى المسرح قدم: «علشان خاطر عيونك، البرنسيسة، باللو».

وقدم أهم أدواره في الدراما ومنها: «رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وانت وبابا في المشمش، عصفور النار، حلم الجنوبي، حديث الصباح والمساء».