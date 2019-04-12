الفنانة مي الغيطي تتقدم بشكوى ضد نجل عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدمت الفنانة المصرية مي الغيطي، بشكوى للفنان سامي مغاوري، رئيس لجنة الشكاوى بنقابة المهن التمثيلية، ضد المخرج الصري رامي إمام ، رئيس إدارة شركة ماجنوم للإنتاج السينمائي، ونجل الفنان الكبير عادل إمام.

وذكرت مصادر أن مي الغيطي تقدمت بالشكوى بسبب طريقة رامي إمام، التي يتعامل بها معها بعدما انتهى عرض مسلسل «طايع»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، و تم بيعه في أكثر من قناة وحقق إيرادات وصلت لـ٥٠ مليون جنيه، ومع ذلك تهرب من دفع أجرها.

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وقالت مي في شكواها، إنها رغم محاولاتها العديدة من قبل للحصول على مستحقاتها إلا أن الشركة المنتجة كانت تتهرب طوال الوقت وكان ردهم «اعملوا اللى أنتوا عاوزينه مفيش فلوس»، مؤكدة انه في حالة عدم استجابته للنقابة سيكون هناك إجراءات أخرى.

مسلسل “طايع”، يشارك في بطولة العمل كل من عمرو يوسف، و صبا مبارك وعمرو عبدالجليل وسهير المرشدي ومي الغيطي وسلوى محمد علي ومحمد علي ومها نصار وأحمد عبد الله محمود وأحمد داش.

ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية شاب صعيدي يسمى (طايع)، هو خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.