في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية أنغام، بإطلاق ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، بحضور سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، وسط أجواء رومانسية بينهما.

وقد رصدت الكاميرات قيام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج أنغام، بتصليح مكياجها خلال الحفل، حيث كانت الفنانة تستعد لإجراء بعض الحوارات مع البرامج التليفزيوينة، وذلك دون أن ينتبها للكاميرا.

وحضرت الاحتفال الفنانة يسرا، والتي حرصت على تهنئة أنغام والتقاط صور تذكارية معها خلال الحفل، كما حضرت الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة زينة، والفنان خالد سليم، والفنان محمد الشرنوبي.

وألبوم «حالة خاصة جدًا»، يضم 14 أغنية، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع 10فنانين جدد من شعراء وملحنين وموزعين، أبرزهم “محمد القاياتي، سلطان صلاح، وصابر كمال، وآخرين.

Advertisements

ولأول مرة منذ 14 عامًا يوزع موزع موسيقي واحد لأنغام 6 أغنيات وأكثر، وهو ما فعله الموزع أحمد إبراهيم في هذا الألبوم، فآخر مرة كان الموزع فهد قد وزع 9 أغنيات في ألبوم «بحبك وحشتيني».

وكانت أنغام قد أعلنت بشكل رسمي للإعلام عن زواجها للمرة الرابعة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في كواليس مشاركتها في “هلا فبراير”، بعد قولها للمذيع تعليقًا على زواجها: “الله يبارك فيك كويس كدا”، واكتفت بذلك.

كما نشرت أول رسالة لها بخط يدها احتفالًا بعيد ميلاد زوجها، واعترفت فيها بحبها له عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ووجهت رسالة شكر لسارق الرسالة، لأنه أتاح لها الفرصة للاعتراف بحب زوجها على الملأ.