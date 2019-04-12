كم سدد عادل إمام ضرائب عن عام واحد؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قام الفنان المصري الكبير عادل إمام بدفع الضرائب المستحقة عليه خلال العام الماضي، حتى لا يتعرض لأي مساءلة قانونية كما حدث مع بعض الفنانين الفترة الماضية.

وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة على الفنان عادل إمام خلال العام الماضي، مليون و530 ألف جنيه، وهو ما يعد مبلغ كبير.

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وعلى الرغم من ذلك لم يتصدر عادل إمام قائمة أكثر الفنانين تسديدا للضرائب، حيث تصدرها الفنان رامز جلال والذي سدد مبلغ 6 ملايين و955 ألف جنيه، وتلاه في المركز الثاني النجم الكبير يحيي الفخراني مسددًا 4 ملايين و107 آلاف جنيه، ثم النجم الشاب أحمد عز بمبلغ 3.4 مليون جنيه، بينما قام المطرب المصري عمرو دياب بسداد 2 مليون و119 ألف جنيه.

وجاء الزعيم عادل إمام في المركز الخامس بمبلغ مليون و530 ألف جنيه، وجاء بعده مباشرة الفنان محمد رمضان بمبلغ مليون و 547 ألف جنيه.

يذكر أن عادل إمام سيتغيب عن السباق الرمضانى لهذا العام، حيث توقف تصوير مسلسله “فلانتينو” بدون أسباب واضحة، والذى كان من المقرر عرضه فى رمضان 2019.