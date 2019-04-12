شقيق أحلام يثير الانتقادات بأحدث ظهور له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لبسام، شقيق الفنانة الإماراتية أحلام، والتي عرضته للكثير من الانتقادات.

نشطاء مواقع التواصل انتقدوا ملامحه الأنثوية، والتي جعلته نسخة من شقيقته، حيث اتهموه بإجراء الكثير من عمليات التجميل.

كما سخروا من إطلالته، والتي تشبه إطلالات النساء، خاصة لارتدائه إكسسوارات في معصمه، وبدا واضعا مساحيق تجميل على وجهه، وبحاجبين محفوفين.

وكان بسام قد ظهر مع شقيقته أحلام في الكثير من المناسبات، وقد أثار موجة سخرية واسعة من النشطاء بسبب ملامحه وملابسه وطريقته الأنثوية.

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يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت قد ظهرت مؤخرا في صورة برفقة زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

أحلام ظهرت في الصورة في لقطة رومانسية مع زوجها، حيث أطلت وهي مستلقية مستندة إلى زوجها فيما يقوم هو باحتضانها.

عدد من جمهور الفنانة الإماراتية انتقدوا الوضعية التي تصورت بها مع زوجها، خاصة أن الصورة التقطت لهما في مكان عام.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أبرحل”، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الفنانة الإماراتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من كواليس تصوير الكليب، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.