حفل زفاف الممثل الهندي سوني واين.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عقد الممثل سوني واين الذي ظهر في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية قرانه على مدرسة الرقص رينجيني كونجو، في معبد جوروفايور، بولاية كيرالا يوم الأربعاء 10 أبريل.

الحفل الذي كان شأنا خاصا حضره أصدقاء مقربون والعائلة في الساعة 6 من صباح يوم الأربعاء وشارك الممثل نفسه صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook مع تعليق “تزوجت للتو”، ومن المتوقع أن يستضيف الزوجان حفل زفاف في كوتشي للأصدقاء من الوسط الفني.

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وفي الوقت نفسه، تدفقت رسائل التهنئة من زملاء سوني واين مثل الممثلين الجنوبيين دولكير سلمان ونيفين بولي وإندرايث سوكوماران وغيرهم.

على منصة تبادل الصور والفيديوهات Instagram، كتب الفنان الكبير دولكير Dulquer: “مبروك طيور الحب! هذه الصورة هي الحب! ” بينما أضافت نيفين باولي: ” لتكن حياتكم الزوجية سعيدة زمباركة”.

كما نشرت صفحات أندية المعجبين ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعيتم بالممثل المزيد من الصور ومقاطع الفيديو من حفل زفاف Sunny Wayne وRenjini Kunju. وكان آخر مرة شوهد فيها واين في دور صغير بأحد الأفلام الجنوبية التي عرضت في يونيو 2018.