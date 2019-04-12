مراد يلدريم يتناول الأكل المغربي بأمر زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدست الباباراتزي النجم التركي مراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني في أحدث ظهور لهما خلال جولة تسوق جمعتهما في مركز Akmerkez التجاري.

مراد وزوجته استمرا حوالي نصف ساعة داخل متجر للأحذية، وعند خروجهما، كان الصحفيون في انتظارهما، حيث أوضح النجم التركي أنه لم يتمكن من أخذ عطلة بسبب انشغاله بالتصوير، الأمر الذي دفعه لتعويض زوجته بالنزهات والجولات داخل تركيا.

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نجم مسلسل «عاصي» قال: «تجولنا في الفترة الأخيرة في مدينة ماردين، وإيجه، أحاول بقدر استطاعتي أن اعرفها على كل أنحاء تركيا», وعن مدى حب زوجته للمطبخ التركي، أوضح مراد: «إيمان معجبة كثيراً بالطعام التركي، ولدينا أيام محددة كل أسبوع، كل يوم جمعة حسب عادتهم نتناول مأكولات مغربية، أما باقي الأيام نتناول أكل تركي».

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثاني بالمغرب يوم 21 يناير 2017.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «ملكة الليل»، آخر عمل درامي قدمه مراد على الشاشة بمشاركة الفنانة التركية مريم أوزيرلي، بينما شارك النجم التركي مؤخراً في بطولة فيلم جديد بعنوان «العقرب».