محمد رمضان يطرح «بوم».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والنجم المصري محمد رمضان، أغنيته الجديدة “بووم”، عبر منصة موقع “يوتيوب”، حيث تمكن من تجاوز حاجز الـ 200 الف مشاهدة، فى الساعة الأولي من إطلاقها.

ونشر رمضان عبر صفحتة الشخصية على موقع “انستجرام ” برومو الأغنية معلقًا : بووم .. ثقة فى الله نجاح.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد حقق نجاح جماهيري كبير بعد إحياء حفله الغنائي الأول والذي لقب بـ «أقوى حفل في مصر».

ورغم كل النجاح إلا أن محمد رمضان لم يسلم من الانتقادات، وذلك بسبب تجاوزه وظهوره على المسرح بملابس غير لائقة، ولذلك تعرض الفنان للمساءلة القانونية.

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ومن جانبه تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام، وشكوتين لنقابتي المهن التمثيلية والموسيقيين ضد الفنان محمد رمضان لظهوره عاريا في حفل غنائي.

كما شن الملحن المصري حلمي بكر هجوم شرس على الفنان محمد رمضان بسبب حفله الأخير، وبسبب الشكل الذي ظهر به.

وكان رمضان قد استكمل تصوير مشاهده فى مسلسل “زلزال”، والذي من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.