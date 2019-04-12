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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
اختيرت النجمة الشابة جينيفر لورانس، لتكون الوجه الإعلاني الجديد لماركة أزياء ومستحضرات التجميل الشهيرة “ديور” لعام 2019.
وكانت النجمة العالمية قد أجرت جلسة تصوير جديدة تعرض قريبا بكبرى المتاجر حول العالم، والتي سيعقبها عدد من الإعلانات الدعائية التي ستكون من بطولتها.
وكانت النجمة العالمية قد احتفلت مؤخرا، بخطوبتها، حيث التقطت عدسات المصورين لقطات لها أثناء تحضيرها لحفل زواجها المرتقب.
وعلى جانب أخر، حضرت النجمة والممثلة الأمريكية الشابة جينيفر لورانس، لمشاهدة عروض الأزياء بأسبوع باريس للموضة، مؤخرا، حيث ظهرت مع الحاضرين ضمن عرض ماركة Doir العالمية.
ويعد هذا هو الظهور الرسمي الأول للنجمة العالمية البالغة من العمر28 عاما، وذلك بعد خطبتها رسميا، حيث قامت بعرض خاتم خطبتها للمصورين لحظة وصولها لقاعة عرض Doir بباريس لتؤكد الخبر.
كما أعلنت جينيفر لورانس، مؤخرا، عن افتتاحها لشركتها الخاصة للإنتاج التليفزيوني رغبة منها في تحقيق أكبر أحلامها بامتلاك شبكة تليفزيون عملاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لورانس تروج لملابس الربيع لصالح ماركة عالمية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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