«الأحذية» تعيد الممثلة التركية سينيم كوبال للأضواء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غابت الفنانة التركية سينيم كوبال عن الأضواء منذ عرض آخر أعمالها، مسلسل «وجهاً لوجه» عام 2017، حيث خيّب العمل آمال الفنانة والقائمين عليه، بسبب فشله في تحقيق نسب المشاهدة المتوقعة.

أخبار سينيم اقتصرت على ظهورها مع زوجها، الفنان كينان أميرزالي في المناسبات المختلفة، وذلك حتى اختارتها إحدى ماركات الأحذية العالمية، النجمة التركية لتكون وجهاً إعلانياً لها، وهو ما اعادها للأضواء بقوة.

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سينيم قدمت مجموعة صيف وربيع 2019 من منتجات الشركة، وعقدت مؤتمراً صحفياً، اعربت فيه عن سعادتها باختيارها لتمثيل هذه الشركة إعلانياً، وعن عودتها الدارامية للشاشة، قالت: «لا يوجد مشروع قائم حالياً، ولكني اقرأ مجموعة من السيناريوهات»، وعن رأيها في اتجاه النجوم الأتراك لدراما شبكات الانترنت كـNetflix، أوضحت: «لست ضد مسلسلات الانترنت، لكن أهم شئ سيناريو العمل».

وفي الوقت الذي اعربت فيه عن امنيتها في مشاركة زوجها ببطولة عمل فني، أضافت: «كينان ممثل مبدع وطبعا أريد أن أمثل معه، لكن الأمر ليس من اختياراتنا الأن».

وبعيداً عن الفن، شددت سينيم على أمنيتها في انجاب أطفال قائلة: «عملي ليس أهم من الطفل، بالعكس أنا أفكر بالعائلة قبل أي شئ».

يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد دخلت بعدها الفنانة التركية في أجازة طويلة تجاوزت العامين، لتعود إلى الشاشة بمسلسلها الأخير «وجهاً لوجه»، إلا أنه لم يحقق النجاح المتوقع.