أسماء المنور تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة المغربية أسماء المنور بعيد ميلاد «يوسف» ابن شقيقها ومدير أعمالها ياسين، والذي اكمل عامه الثاني.

المنور نشرت صورة من جلسة تصوير موسيقية مميزة خضع لها يوسف عندما أكمل عامه الأول، حيث ظهر إلى جانب جيتار، بالإضافة لصورة جديدة له، وكتبت معلقة عليها: «حازي بازي يويو حازي بازي يويو سنة حلوة يا يويو سنة حلوة يا حبيب عميتوووو».

وأضافت: «هاذ الصورة في عيد ميلاده الاول ولكن اليوم هو عيد ميلاده الثاني سنتين ما شاء الله وتبدل بزااااف وكيحمااااق على عميتو أهما أكثر وأكثر الله يحفظه لينا ولماماه وباباه اخر عنقود عائلة لمنور»، حيث تلقت أسماء تهاني متابعيها، متمنيين ليوسف الصحة والسعادة وطول العمر.

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من ناحية أخرى، تشارك أسماء المنور حالياً في لجنة تحكيم برنامج «الزمن الجميل»، وذلك إلى جانب النجمة المصرية أنغام، والفنان اللبناني مروان خوري، ويُعرض البرنامج أسبوعياً يوم الجمعة عبر شاشة أبوظبي.

يُذكر أن أسماء المنور كانت قد احتفلت بطرح ألبوم جديد بعنوان «أوساط النجوم»، ويضم 15 أغنية متنوعة هي: «كل يوم، الحب نعمة، أوساط النجوم، الظروف، أزهم عليه، أخطيت، صنم، تبسم، ششش، أفا والله، سين وجيم، حرقة الظنا، فكر أكثر، يا محترم».