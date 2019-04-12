نجلاء بدر تستقبل الصيف بإطلالة ملفتة تنحت قوامها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية نجلاء بدر لجلسة تصوير جديدة مع المصورة نورا يوسف.

نجلاء اختارت لها طلة صيفية ملفتة مع بداية فصل الصيف، حيث اترتدت توب قصير وعليه جيب سوداء، وكشف التوب عن جسدها بصورة جذابة.

الفنانة اختارت لها تسريحة شعر بسيطة، وماكياج بارز، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أمطرها بعدد من التعليقات التي تغزلت فيها.

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نجلاء تنافس في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، والذي تقوم به بدور زوجة شقيقة مصطفى، سيدة شريرة تدبر المكائد للعائلة.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد و مصطفى درويش وغفران محمد اضافة الى ظهور النجم حسن حسنى كضيف شرف.

الفنانة الشابة نافست في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي، نبيل الحلفاوي، وريم مصطفى.