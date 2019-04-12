بعد الطلاق.. سمية الخشاب تتألق بالأسود في جلسة تصوير رائعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني عماد قاسم لصالح واحدة من المجلات العربية.

المصور قام بنشر عدد من الصور عبر حسابه الخاص، كما نشرت سمية صورة، وظهرت فيها بلوك مميز، فاختارت لها فستان أسود أبرز جمال بشرتها ورشاقة قوامها.

الفنانة المصرية ظهرت كالفراشة الطائرة، بينما اختارت لها تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، وأظهر الماكياج جمال ملامحها.

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من التعليقات الإيجابية على الصور، وتغزل الفانز في طلتها، وأحب اللون الأسود عليها.

سمية الخشاب انفصلت مؤخرا عن زوجها المطرب احمد سعد بعد زواج استمر لعامين فقط، ونشر أحمد سعد وثيقة الطلاق، وذلك بعدما قالت سمية إنها رفعت دعوى خلع ضده.

في 28 من مارس الماضي أعلن الفنان أحمد طلاقه من سمية، و سعد كتب، على حسابه الخاص على موقع «انستجرام»: «انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب ...، اتمني لها السعادة والتوفيق».

سمية وسعد تزوجا في عام 2017، بعد شائعات كثيرة تحدثت عن علاقتهما، وجاء ذلك الزواج بعد طلاق أحمد سعد والفنانة ريم البارودي.