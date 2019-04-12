ياسمين صبري بالأبيض في حفل «كارتييه» بباريس وتلتقي مونيكا بيلوتشي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أطلقت دار «كارتييه» مجموعتها الجديدة في باريس بحضور مشاهير العالم، وكان من بين الحضور الفنانة المصرية ياسمين صبري.

ياسمين شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» في صور لها من داخل الحفل بباريس، حيث اختارت لها فستان أبيض من تصميم أنطوان القارح.

الفنانة المصرية وضعت ماكياح قوي تناسب مع لون فستانها الأبيض، بينما نشرت صورة لها مع النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء.

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جمهور الفنانة ياسمين صبري عبر عن إعجابه الشديد بطلتها، وأحب الفانز اللون الأبيض عليها كثيرا، وتغزل فيها بسيل من التعليقات.

ياسمين صبري تنافس هذا العام من خلال مسلسل «حكايتي»، وهو أول بطولة مطلقة لها، وتتعاون من خلاله مع كبار النجوم.

الفنانة الشابة أصبحت في مأزق بعد وفاة الفنان محمود الجندي بصورة عاجلة، حيث لم يستكمل مشاهده في المسلسل.

المسلسل تألف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبدالحكيم.