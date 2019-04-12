هند صبري تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها.. تغيرت تماما

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بصورة قديمة لها من طفولتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

هند ظهرت في الصورة وهي طفلة لا يتعدى عمرها الـ 6 سنوات، وقد أطلت بـ “ترينج” باللون الروز، مع سترة باللون الأحمر، كما ظهرت بشعر قصير غير مُهندم.

الفنانة التونسية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “بيبي هند.. عرفتوني؟”، وقد أكد عدد كبير من جمهورها أن ملامحها اختلفت كثيرا عن طفولتها.

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وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد نشرت مؤخرا مجموعة صور لها، ظهرت فيها بلوك جديد، حيث ظهرت في الصور بعد أن قصت شعرها وأطلت بتسريحة الشعر الكاريه، بلمسات مصفف الشعر مصطفى لطفي.

جمهور الفنانة التونسية انقسموا حول إطلالتها، فمنهم من أبدى إعجابه باللوك الجديد، ومنهم من أكد أنها كانت أجمل بالشعر الطويل.

يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تشارك في فيلم “الفيل الأزرق2” والذي يلعب بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة نيللي كريم.

وتجسد هند صبري خلال الفيلم شخصية إنسانة مضطربة نفسيًا، وتطارد بطل العمل كريم عبد العزيز، طوال الأحداث، ومن المقرر عرض الفيلم في صيف 2019.