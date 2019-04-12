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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معها بتهمة الإساءة إلى مصر.
وفي أول تعليق لها بعد التحقيق معها، أكدت شيرين أنها التزمت الصمت خلال الفترة الماضية، احتراما للتحقيقات ولنقيب الموسيقيين هاني شاكر.
وأعربت الفنانة المصرية عن حبها الشديد لمصر، مؤكدة أنها لا تمل من الاعتذار لبلدها “بدل المرة مائة مرة”.
ودافعت شيرين عن نفسها، بعد تصريحات علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، عن رفضها الاعتذار، بتأكيدها أنه لم يحضر التحقيقات من الأساس وكل ما يقوله كذب وافتراء.
وشددت على أنها راضية بأي قرار تقرره النقابة بشأنها، وأنها ستقاضي كل شخص افترى عليها خلال الفترة الماضية.
وأضافت: “كل الكلام اللي اتقال بأني بتحدى النقابة مش حقيقي وانا ابنة من أبناء النقابة، وذهابي اليوم كذّب كل الادعاءات وأنا عندي استعداد أعتذر لبلدي مرة واتنين وألف”.
وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد دافع عن شيرين عبدالوهاب، بعد الأخبار التي نشرت بعد خضوعها للتحقيق مع النقابة عن رفضها الاعتذار.
حيث قال في بيان له أن نقابة المهن الموسيقية لم تطلب من شيرين الاعتذار من الأساس حتى ترفضه أو تقبله، و أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية ضد من تسبب في نشر هذه الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لشيرين عبدالوهاب بعد التحقيق معها.. كيف دافعت عن نفسها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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