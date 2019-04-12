أنغام: من ينتقد زواجي عنده مشكلة في إيمانه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية أنغام للكثير من الانتقادات بعد أن أعلنت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أن عريسها متزوج من أخرى ولديه طفلين، كما أنه أصغر منها بعدة سنوات.

الفنانة المصرية اعتبرت أن من ينتقدها لديه مشاكل في إيمانه، حيث قالت: “الزواج رزق من عند ربنا والحب رزق، والزواج رزق ونصيب، فمن يتكلم في هذه الأشياء عنده مشكلة في إيمانه”.

وأضافت، خلال لقائها مع زوجها ببرنامج “عرب وود”: ” أنا الحمدلله مؤمنة بربنا ومؤمنة إنه في نصيب وفي رزق وما ينفعش حد يتدخل فيه”.

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وكانت أنغام قد قالت في تصريحات سابقة: ” “لم أشعر بالضيق أو الإنزعاج رغم التعليقات التي هاجمتني لأنني مؤمنة أن كل شئ في الحياة قسمة ونصيب ولم أفكر في الرد على كل من انتقدني لأنها حياتي الخاصة.. أحمد إبراهيم ليس زوجي أو حبيبي فقط لكنه الداعم الأكبر بحياتي الفنية ويساندني دائمًا”.

يذكر أن أنغام قد احتفلت مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، بحضور سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، وسط أجواء رومانسية بينهما.