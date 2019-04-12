هل يوجد حب جديد في حياة نسرين طافش؟.. الفنانة تجيب بالفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتوهج الفنانة السورية تسرين طافش جمالاً هذه الفترة، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفني على المستوى الدرامي والغنائي، هو ما ربطه البعض باستقرار الفنانة العاطفي، واثيرت شائعة قوية حول وجود قصة حب جديدة في حياة الفنانة.

نسرين نفت ما اثيرحول وجود حب جديد في حياتها بمقطع فيديو، قالت فيه: «ما في حب أو غرام بحياتي هذه الفترة»، لافتة إلى أنها تعطي لتصوير مسلسلها الجديد كل وقتها، مضيفة بسخرية: «لو تزوجت لكنت مطلقة الآن»، مشددة على التزامها بالتصوير للحاق بالمارثون الرمضاني.

في نفس الوقت، أكدت الفنانة أنها كامرأة في حاجة للرجل، وأن استقلالها لن يغنيها عن وجود الرجل في حياتها.

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يُذكر أن نسرين طافش تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش كليب جديد لأغنية بعنوان «أريد ارتاح»، وتحارب من خلاله الإدمان، حيث تجسد فيه سيدة تواجه أزمة مع زوجها المدمن الذي يموت في النهاية بعد معاناتها مع كذبه ومشاكله المتعددة جرّاء عدم تعاونه للإقلاع عن المخدّرات، والأغنية من كلمات سيف فارس، ومن ألحان علي صابر، توزيع وتسجيل حسام كامل، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج سعيد الماروق.