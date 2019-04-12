هيفاء وهبي تتخلى عن الشعر الطويل وتظهر بـ«لوك» جديد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حبست النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنفاس في أحدث ظهور لها بجلسة تصوير جديدة خضعت لها بعدسة المصور محمد يوسف.
هيفاء اختارت أن تطل في الجلسة بـ«لوك» جديد وجرئ، حيث فاجأت جمهورها، وتخلت عن شعرها الطويل، وبدت أكثر حيوية وجاذبية بتسريحة شعر قصيرة، في الوقت الذي تعاونت فيه مع خبيرة التجميل آلاء دشتي، والتي وضعت لمسات مختلفة على وجه الفنانة مستخدمة ماكياج قوي، أبرز جمال ملامح النجمة اللبنانية.
يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت مؤخراً بإطلاق علامة تجارية باسمها في عالم الأزياء تحمل عنوان «Beau Voyou»، وهو المشروع الذس وصفته الفنانة بالحلم الذي تحقق.
من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج»، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، حيث كان ألبوم «حواء» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية.
على الجانب الشخصي، نفت هيفاء وهبي ما اثير مؤخراً حول زواجها سراً، في الوقت الذي سبق وصرحت فيه أنها تعيش قصة حب، وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن هوية حبيبها، توقع الكثيرون أن يكون مدير أعمالها محمد الوزيري هو حبيب هيفاء وهبي، كونه لا يتردد في أي مناسبة عن التغزل فيها علناً أمام الجميع، وهو ما لم تمانعه هيفاء.
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