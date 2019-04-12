ابنة مايا دياب بنفس حذاء والدتها في أحدث ظهور لهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة مايا دياب مع ابنتها «كاي» في صورة جديدة شاركتها النجمة اللبنانية مع محبيها، وفيها بدت نجلة الفنانة الوحيدة بـ«لوك» ملفت.

«كاي» بدت أكبر عمراً، ويبدو أنها تسير على خطى والدتها في اتباع صيحات الموضة الغريبة، حيث ظهرت مرتدية «جيب» سوداء قصيرة من الأمام، ونسقت معها «تي شيرت» من نفس اللون، في الوقت الذي انتعلت فيه نفس الحذاء الأسود الذي بدت مايا ترتديه.

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مايا اختارت أن تطل أيضاً بـ«لوك» أسود، مرتدية فستان أسود أنيق، ونسقت معه «جاكيت» جلدي، وكان لافتاً حملها لحقيبتين من نفس النوع، وقد ارفقت الفنانة الصورة بتعليق كتبت فيه: «السعادة تسكن هنا»، تعبيراً عن سعادتها بالوقت الذي تقضيه إلى جانب «كاي» بعيداً عن انشغالاتها الفنية.

من ناحية أخرى، عادت مايا دياب للشاشة كمقدمة برامج من خلال تقديمها لبرنامج «هيك منغني» عبر شاشة MTV اللبنانية، حيث سبق وقدمت الفنانة خمسة مواسم من نفس البرنامج في الفترة من 2011 إلى 2014، وذلك قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا لتقديمه.

يُذكر أن أغنية «يصفوا حكي» كانت آخر ما طرحته مايا دياب على الساحة الغنائية، وهي من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن.