إلين خلف تحتفل بعيد ميلادها الـ45.. شاهد كيف بدت بعد طول غياب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية إلين خلف بعيد ميلادها الـ45 بسهرة خاصة جمعتها بزوجها كارلو أيوب، وعدد من أقرب أصدقائها في أحد مطاعم بيروت.
ورغم خصوصية الحفل، حرصت إلين على مشاركة الفانز بصورة من أجواء سهرة عيد ميلادها، ظهرت فيها أمام قالب الكيك استعداداً لإطفاء الشمع، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لها عام جديد سعيد، كما اعربوا عن اشتياقهم لسماع صوتها في أغاني جديدة، خاصة أنها اختارت البعد عن الساحة الفنية منذ فترة ليست قصيرة.
يُذكر أن إلين خلف تزوجت من كارلو أيوب مدنياً في قبرص يوليو 2013، وقد أثمر زواجهما عن طفلة واحدة تُدعى «ليفي»، والتي انجبتها الفنانة عام 2014. من ناحية أخرى، كان ألبوم «صدفة» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية إلين عام 2005، وقد اطلقت بعد عدة أغاني منفردة، ثم انشغلت بحياتها الزوجية والأسرية، وعادت للساحة الغنائية بأغنية «ما قل ودل» عام 2013، وفي نفس العام شاركت في برنامج «رقص النجوم».
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