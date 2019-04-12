العرض الخاص لمسرحية «الملك لير» ليحيى الفخراني بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أُقيم العرض الخاص لمسرحية “الملك لير” على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور، وكان في استقبالهم على “الريد كاربت” المخرج والمنتج مجدي الهواري، ومحمد هاني الشريك المؤسس لمشروع “كايرو شو”.

وكان من بين الحضور كل من الفنان صبري فواز، والفنان أشرف عبدالغفور، والفنان سيف عبد الرحمن، والفنانة ليلى علوي، والفنان هاني رمزي وزوجته، والفنانة لبلبة، والفنانة أنوشكا، والفنانة رجاء الجداوي.

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كما حضر الفنان علي الحجار، والفنان أحمد فلوكس، والفنانة داليا البحيري، والفنان كمال أبو رية، والفنانة سهير المرشدي، والفنانة حنان مطاوع، والفنانة إلهام شاهين، والفنان شريف رمزي وغيرهم، بالإضافة لأسرة الفنان يحيى الفخراني وهم ابنه المخرج شادي الفخراني، وزوجته الكاتبة لميس جابر.

ومن الإعلاميين حضر الإعلامي خيري رمضان وزوجته، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامي مجدي الجلاد وزوجته، والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامي مفيد فوزي، والإعلامي عماد الدين حسين، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية مفيدة شيحة.

ويشارك في بطولة مسرحية “الملك لير” الفنان فاروق الفيشاوي، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد عزمي، والفنانة هبة مجدي، والفنان ناصر سيف، والفنان محمد فراج، والفنان محمد فهيم، والفنان نضال الشافعي، والفنانة ميريهان حسين، ومن إخراج تامر كرم.