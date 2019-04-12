انفصال الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي عن زوجها الممثل أحمد خميس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجمهور بإعلان انفصال الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي عن زوجها الفنان أحمد خميس.

الإعلامية الكويتية نشرت صورة لمشاعل وخميس كتب عليها: “انفصال أحمد ومشاعل”، وأرفقتها بتعليق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “انفصال اخمد الخميس و مشاعل الشحي.. الصراحه وايد كنت احاتي علاقتهم الحين انام”.

ولم تدلي الفنانة الإماراتية أو زوجها بأية تصريحات تنفي أو تؤكد خبر انفصالهما، وسط مطالبات من جمهورهما بكشف حقيقة الأمر.

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وكان الفنان أحمد خميس قد أعلن في شهر فبراير الماضي عن حمل زوجته الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي في طفلهما الأول، وذلك بعد مرور أكثر من عام على زواجهما.

خميس نشر صورة مع زوجته مشاعل وهما يستمتعان بنزهة خاصة، وكانا يرتديان معاطف شتوية ثقيلة، وظهرت مشاعل مرتدية معطفاً أبيض كشف عن بروز بطنها بوضوح.

زوج الفنانة الإماراتية أكد خبر حملها بتعليقه على الصورة، حيث كتب: “هي حامل بأول طفل”.، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورهما.