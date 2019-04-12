جون لجند وكريسى تيجان يعشقا البيتزا.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم والمطرب الأمريكي الشهير جون لجند برفقة زوجته الموديل والعارضة الأمريكية كريسى تيجان بصحبة فى بيفرلى هيلز بمدينة كاليفورنيا، حيث التقطت عدسات مصوري البابارتزي لهما أكثر من صورة أثناء سيرهما برفقة ابنتهما لونا.
وكانت التقاريرالفنية العالمية قد رصدت الصور بالمجلات الأجنبية والمواقع، حيث سلطت الضوء علي حب النجمين للبيتزا، و ظهر جون لجند خلال الصور وهو يحمل علبة بيتزا أثناء عودته من الشوبنج، مثلما يظهر عبر الصور التي تبرزه وهو يصطحب عدة حقائب بعربة يحمل فيها كل ما قام بشرائه.
وعلى جانب أخر، يشارك النجم والمطرب الأمريكي الشهير جون لجند، دائمًا فى الأنشطة العامة والعمل الخيرى، وتم تعيينة فى المنتدى الاقتصادى العالمى لمنتدى القيادات الشابة العالمية، الذى دعا إلى وضع سياسة أكثر إنسانية للمخدرات فى الأمم المتحدة وكان من المناصرين الدائمين لحركة Black Lives Matter.
وطرح النجم العالمى كليب جديد اسمه Preach”” على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب”، والكليب من إخراج دومينيك دوليون، وقد استعان ليجاند بزوجته النجمة كريسى تيجن لتظهر معه فى بداية الكليب .
وكان موقع “defpen”، فى الآونة الأخيرة، قد كشف عن تمكن لجند من دمج نشاطه وفعالياته الخيرية فى موسيقاه.
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