شاهدي عروض أزياء "أفريفاطا" للموضة الأفريقيّة.. وهذه آراء المصمّمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدتْ كاميرا "فوشيا"، تفاصيل عرض أزياء المهرجان الدّوليّ، للمواهب الأفريقيّة الشّابّة AFRIFATA "أفريفاطا"، في دورته الثانية، الذي احتضنته الدار البيضاء، عاصمة الموضة الأفريقيّة، ووذلك برعاية منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

في تظاهرة كبيرة، لاستعراض الموضة في 14 دولة أفريقية، تحدّث مصمّمو أزياء عن الدور، الذي قدّمه المهرجان، لإظهار مواهب شابّة، وقادرة على إثبات ذاتها، لكنّها كانت تفتقد إلى تسليط الضّوء؛ حيث يهدف المهرجان لدعم وتشجيع الشّباب الأفريقيّ، المهتمّ بمجال تصميم الأزياء.

نجلاء محمود علي، مصمّمة أزياء مصريّة، اعتبرتْ أن المهرجان بوابة للتصاميم الجديدة بالقارّة الأفريقيّة، فيما أشارتْ المصمّمة المغربية، زينب القدري، إلى الأهميّة التي يمثلها المهرجان، ودوره في إبراز تصاميم من مختلف الدول الأفريقيّة.

وحضر مهرجان للمواهب الأفريقيّة، الشّابّة "AFRIFATA" للموضة، عدد من الفنانين، والفنانات، وخبراء التّجميل، والصحفيين، وروّاد الأعمال الدّاعمين لمثل هذه الفعّاليّات.