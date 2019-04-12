مروة محمد تنتهي من تصوير "يالا نسوق"

انتهت الفنانة السعودية مروة محمد من تصوير أعمالها الرمضانية الكوميدية التي ينتظرها جمهورها بشغف في شهر رمضان؛ لما تضفيه من أجواء موسمية لطيفة، وهذه المرة جاءت فكرة المسلسل مختلفة؛ حيث إنه أول مسلسل يتحدث عن قيادة المرأة في قالب كوميدي يتناول فكرة منح المرأة السعودية حرية القيادة بعد سنوات طويلة، "يالا نسوق" أول عمل ينتجه اللبناني صادق الصباح في الرياض.

وعن ذلك تقول مروة : أشعر أنني أكملتُ مسيرتي التي بدأتها مع شخصيتي في "عمشة بنت عماش"، التي كنت أقود فيها سيارة قبل أن يُسمَح لنا بالقيادة، ولكن كنت متنكرة في ملابس الرجال، والآن يختلف الوضع، وأقوم بدور مديرة معهد قيادة بعد تطبيق قرار القيادة للسيدات، فجاء مسلسل "يالا نسوق" مواكبًا للمجتمع ومناسبًا تمامًا لي، وهو من إخراج أحمد شفيق من مصر، وإنتاج صادق صباح، وهو ثاني عمل يجمعني به، وعن البطولة فكانت معي الفنانة مريم الغامدي وسارة اليافعي ونرمين محسن وإبراهيم حجاج وسعيد صالح والطفل محمد الحربي، وسيُعرض المسلسل على قناة SBC".

يذكر أن مروة تشارك في عمل رمضاني آخر، هو المسلسل الاجتماعي الكوميدي "حالتنا حالة"، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين، من أبرزهم الفنانة مريم الغامدي وعبد الله الصايغ وخالد الفراج وسعيد صالح في جدة، وهو يناقش موضوعًا مختلفًا في كل حلقة، حيث جاء بحلقات درامية منفصلة، والعمل من إخراج وائل فهمي، والمنتج المنفذ ثامر الصيني، كما تُطل مروة بعمل يحمل عنوان "أنا وأختي"، شاركتها بطولته لينا السلطان ويامور.

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