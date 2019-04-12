مي الغيطي تُصدر بيانًا ناريًّا تتهم فيه رامي إمام بالتهرب من دفع أجور النجوم

أصدرت الفنانة مي الغيطي، اليوم الخميس، بيانًا رسميًّا، اتهمت فيه المنتج والمخرج رامي عادل إمام، بالتهرب من سداد بقية أجرها عن مشاركتها في بطولة مسلسل "طايع"، رغم بيع حقوق عرض المسلسل لأكثر من قناة فضائية، وتحقيقه فائض أرباح بلغ 50 مليون جنيه.

مي قامت بدور شقيقة عمرو يوسف في مسلسل طايع، من إنتاج شركة ماغنوم المملوكة لرامي عادل إمام، وأكدت في بيانها الرسمي، فشل كل المفاوضات غير الرسمية للحصول على بقية أجرها، لافتة إلى أنها لجأت إلى نقابة المهن التمثيلية لتحصل على حقها.

أضافت في البيان الرسمي: اتخذت قرار اللجوء إلى نقابة المهن التمثيلية، بعد أن فاض الكيل من طريقة رامي أمام، التي يتعامل بها مع الفنانين، بخاصة بعد أن انتهوا من تصوير المسلسل، وتم بيعه لأكثر من قناة، وحقق إيرادات وصلت إلى 50 مليون جنيه من العرض، ومع ذلك تهرب من دفع أجور الفنانين، ما دفع عددًا منهم على رأسهم عمرو عبدالجليل، إلى عدم تصوير مشاهده في الحلقة الأخيرة، قبل الحصول على باقي مستحقاته كاملة، الوضع نفسه تكرر مع المؤلف والمخرج "دياب" الذي رفض تسليم الحلقة الأخيرة، قبل الحصول على باقي مستحقاته المالية، وكذلك المخرج عمرو سلامة الذى رفض متابعة مونتاج الحلقات قبل حصوله على جميع مستحقاته المالية".

وأضافت الغيطي: لذا قررت التوجه إلى نقابة المهن التمثيلية، وتقديم شكوى مبدئية ضده، وفى حالة عدم الاستجابة، سيكون هناك خطوات أخرى.

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يُذكر أنّ مسلسل طايع عُرض بماراثون دراما رمضان 2018، من بطولة عمرو يوسف، وعمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، وسيد رجب، وسهير المرشدي، ومحمد علي، وهند عبد الحليم، ومها نصار، ومحمود البزاوي، ومي الغيطي، ومن تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة.

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