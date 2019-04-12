شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يفتتح مهرجان مسرح الجنوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب الخميس، بدقيقة حداد على روح الفنان محمود الجندى ، تحت عنوان رسالة سلام إلى العالم من قصر ثقافة أسيوط بحضور د. أحمد عواض رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة نائبا عن وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم والمهندس نبيل الطيبى نائبا عن محافظ أسيوط واللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان ود. أشرف زكى نقيب الفنانين ورئيس أكاديمية الفنون، ود. حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وعدد كبير من القيادات المسرحية والثقافية بمحافظات الصعيد وقيادات محافظة أسيوط.

بدأ الاحتفال بعرض فنى استعراضى غنائى بعنوان "فنان بيعيش.. إرهاب بيموت" بقيادة المخرج هشام عطوة قدمته فرقة أسيوط للفنون الشعبية وفرقة أغانى أوبرا عربى إسكندرية والتى قدمت أغنية من ألحان محمد مصطفى وغناء محمد أبو عوف وإسراء أحمد وأسماء عثمان وجسد العرض فنون الجنوب المصرى من الفلكلور الصعيدى والنوبى بإدارة رنا بركات، وديكورالحفل لمحمد هاشم.

وقال الكاتب الصحفى هيثم الهوارى ورئيس المهرجان إن دورة هذا العام تحمل شعار "مسرح ضد الإرهاب" وتتناول خططا جديدة مثل إقامة العروض المسرحية فى قرى محافظة أسيوط، وكذلك المستشفيات والمدارس وملاجئ الأيتام وعروض للأراجوز التى تقام لأول مرة فى محافظة أسيوط وعروض لمسرح العرائس التى بدأت تنتشر فى محافظات الصعيد نتيجة للورش التدريبية التى أقامها المهرجان خلال دوراته الثلاثة الماضية.

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وفى مفاجأة أعلنها د. أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية أنه بالاتفاق مع إدارة المهرجان تقرر توفير 5 منح دراسية للمبدعين من شباب أسيوط للدراسة فى معاهد أكاديمية الفنون بما يتوافق مع شروط القبول بالأكاديمية، كما قرر استضافة العرض الفائز بالمهرجان ليعرض بالقاهرة على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، وأعلن استعداده لاستقبال أى فرقة من أسيوط لتقديم عروضها على مسرح المعهد، قائلا: اعتبروا الأكاديمية جزءا من محافظة أسيوط لأننا نبحث عن المبدعين.

أما د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فقد وجه كلمة نيابة عن وزيرة الثقافة خاصة بدعم المهرجانات خارج المدن الكبرى والتوجه نحو الصعيد وتلك سياسة تتبناها وزارة الثقافة وتتبع مشروع الحكومة فى بناء الإنسان المصرى وخروج الثقافة للمحافظات ولذا توجه وزارة الثقافة الدعم الكامل للأنشطة الجادة لنشرها فى المجتمع المصرى - بحسب عواض - وأكد عواض أهمية مدينة أسيوط التى اتخذتها وزارة الثقافة فى المرحلة الأولى فى مشروع ابدأ حلمك واختارت 52 شابا وفتاة من 1000 متقدم للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل .

وقال نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط إن إقامة المهرجان فى أسيوط علامة فارقة لدعم الفنانين الشباب، وعبر عن سعادته بوجود هذا الكم من قيادات وزارة الثقافة الذين حضروا خصيصا لحضور المهرجان ودعم شباب الجنوب ، من بينهم د.أشرف زكى الذى حضر لأول مرة إلى أسيوط.

وكرم المهرجان الفنانين من أبناء محافظة أسيوط منهم الكاتب والمؤلف الكبير درويش الأسيوطى والمخرج أسامة عبد الروؤف ومن السودان المخرجة المتميزة ازدهار محمد، والمخرج الكينى كيفن كيمانى وأهدى درع التكريم لكلا من نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظ والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.