شكرا لقرائتكم خبر عن من لندن إلى دبى.. فرقة الميناء تتغنى بلعبة "GTA" فى كليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قاعد في البيت باكل فشار، أروح الجيم ارفعلي بار، طيب إيه الكلام وبيحصل إيه، أرجع ع البيت افتح جي تي إيه".. بمثل هذه الكلمات فاجأت الفرقة السكندرية الميناء جمهورها بإطلاق أجدد أغانيها "GTA" بشكل فيديو كليب تم تصويره في دبي.

واكتسبت الميناء بهذه الأغنية لقب أول فرقة مصرية وعربية تسجل أغنية في استوديو Abbey Road العالمى، الذى سجل به كبار نجوم المزيكا العالمية، مثل مايكل جاكسون والبيتلز وبينك فلويد، وذلك عقب فوزهم فى مسابقة "Aloft" الموسيقية الدولية فى الإمارات نتاجها منحة فنية من يونيفرسال ميوزيك العالمية، قامت الفرقة على إثرها بتصوير الكليب مؤخرًا فى دبي.

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تعتبر الميناء من أسرع التجارب الموسيقية نموًّا وانتشارًا فى مجال الأندرجراوند والمزيكا البديلة فى مصر، رغم عمرها الذى لم يتجاوز السنوات الثلاث، وتمكنت من خطف قاعدة جماهيرية كبيرة عبر أشهر أغانيها "إسكندرية" و"الأهلى" و"صاحب"، وتضم الموسيقيين أحمد عبد الرسول بعزف البيز جيتار، وأدهم حبشى بعزف العود، مع لمسة البيت بوكس لجون صادق، وجيتار محمد عفارة، وكيبورد عمر على، مع صوت وترومبيت يوسف نور، وتشتهر بشعارها الجماهيرى "هاي لابا".