شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة لـ"الخليج 365": لدينا خطة لفتح جميع المسارح المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على هامش حفل افتتاح المسرح العائم بعد تجديده إن المسرح المصرى يشهد حراكا كبيرا وروح الشباب غالبة بشكل كبير على مختلف المستويات إخراجا وتمثيلا، بجانب حماس المسرحيين المصريين، مؤكدة أن هناك أكثر من مسرحية رائعة تعرض حاليا على مسارح الدولة.

وعن المسارح المغلقة قالت وزيرة الثقافة لكاميرا ”الخليج 365” إن العمل ما زال جاريًا لفتح كل المسارح رغم تكلفتها الكبيرة، ونضع خطة لفتح جميع المسارح، مضيفة أن تلك الأزمة واجهتنا فى هيئة قصور الثقافة لكننا فتحنا موقعا لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، وخلال الشهر الجارى سنفتتح 5 مواقع آخرين.

وأضافت أن عرض افتتاح العائم "ضحكة لمصر" هادف جدا، ونحن كمصريين عشنا على تاريخ المسرح من خلال تسجيله وعرضه على شاشات التليفزيون، ونحن بصدد تسجيل كل الأعمال إنتاج مسرح الدولة، بالتنسيق مع قطاع الإنتاج والتليفزيون المصرى.



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن

Advertisements



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (45)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (46)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (47)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (48)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (49)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (50)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (51)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (52)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (53)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (54)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (55)