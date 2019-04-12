شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير "الواد سيد الشحات" 3 أيام بسبب محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "الواد سيد الشحات" إيقاف تصوير العمل لمدة ثلاثة أيام بسبب وفاة الفنان محمود الجندى والد مخرج العمل أحمد الجندى وذلك لقضاء الأخير فترة حداد على والده، على أن يستأنف التصوير مرة أخرى منتصف الأسبوع المقبل للحاق بالعرض فى شهر رمضان.

وشيع المخرج أحمد الجندى جنازة والده بعد ظهر أمس الخميس، من مسقط رأسه بمركز أبو المطامير فى محاظفة البحيرة، وشارك فى تشييع الجثمان بطل "الواد سيد الشحات" أحمد فهمى وعدد آخر من الفنانين، على ان يستقبل الجندى العزاء فى والده اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.

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