شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب تلهب ليالى حكاوى الجاز مع "أندر ذا سيرفيس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسرت المطربة نوران أبو طالب قلوب جمهور موسيقى الجاز في مصر بإشعالها رابع ليالى مهرجان حكاوي الجاز، عبر حفلتين متتاليتين بمشاركة الفرقة الهولندية أندر ذا سيرفيس، بدأتها في مسرح إيوارت بالقاهرة واختتمتها في مكتبة الإسكندرية.

واحتضن حكاوي الجاز في نسخته الثالثة هذا العام 9 حفلات موسيقية مزجت توليفة سماعية مختلفة في عالم الجاز من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا مع خليط من التجارب المصرية، منها المطربة نسمة محجوب والفنانة يسرا الهواري وفرقة كايرو بيج باند، مع فرقتي تشاد ليفكويتز براون ومونيكا هيرزيج من أمريكا.

وعُرفت نوران أبو طالب بمشروعها الموسيقى المميز "إلى فيروز"، والتى تعتمد خلاله على إعادة إحياء أشهر أغنيات جارة القمر فيروز على طريقتها الخاصة، بمزيج موسيقى يتكل بالأساس على تيمة البساطة بلمسات من الكلارينيت للعازف مصطفى سعيد، وباص جيتار سامر جورج، مع إيقاعات هانى بدير، وتحضر حاليًا لتغيير فى المحتوى الموسيقى بالتزامن مع إطلاق مشروعها الجديد.

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ويهدف مهرجان حكاوي الجاز لتسليط الضوء على موسيقى الجاز ونشر ثقافتها بين جموع الجماهير بمختلف خلفياتهم وأعمارهم بتقديم سلسلة حفلات موسيقية تفتح بابها مجانًا للحضور، تنقسم بين مكتبة الإسكندرية ومركز التحرير الثقافي في وسط البلد، وتعتمد فكرته على مزج التجارب الموسيقية الرائدة فى مجال موسيقى الجاز من مختلف دول العالم مع نظيراتها المصرية بهدف تبادل الخبرات، عبر تنظيم ورش عمل موسيقية تجمع فرقة أجنبية وأخرى من مصر يكون نتاجها حفل جماهيري.