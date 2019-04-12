شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بكاء حضور حفل افتتاح "العائم" بعد عرض صورة الراحل أحمد السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان ايهاب فهمى مديرى المسرح الكوميدى عبر تاريخه من خلال فيلم تسجيلى وذلك فى افتتاح المسرح العائم بعد 3 سنوات من إغلاقه وبمجرد ظهور صورة الفنان الراحل أحمد السيد، بكى الحضور فى أرجاء المسرح تحية لروح مدير المسرح الكوميدى السابق.

بدأ حفل افتتاح المسرح العائم بالسلام الجمهورى تلاه الوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان محمود الجندى الذى فارق دنيانا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وكان ضمن حضور الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التى وصلت وسط عزف موسيقى للالات النحاسية مع إطلاق الالعاب النارية وكان فى استقبالها الفنان ايهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى.

كما حضر الحفل المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومى للمسرح، الفنان سامى مغاورى ، الدكتور اشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان مجدى صبحى الرئيس الأسبق للمسرح الكوميدى، والمخرج اسماعيل مختار مدير المسرح القومى، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب.

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ووصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم المسرح العائم لافتتاحه بعد التجديد، وسط عزف موسيقى للالات النحاسية مع إطلاق الالعاب النارية.

وشاهدت الوزيرة المتحف التابع للمسرح وبه لوحات لاشهر مسرحيات انتجها المسرح الكوميدى عبر تاريخه، مع مشاهد تمثليلية اداء فرقة المسرح الكوميدى.

يذكر أن المسرح العائم، تم تخصيصه لفرقتى المسرح الكوميدى ومسرح الشباب ويحتوى على خشبتى عرض الكبيرة تسع 480 مشاهد والصغيرة لـ 250 متفرج حيث تأسست فرقة المسرح الكوميدى عام 1963 وقدمت عروضها على مسرح محمد فريد وتولى إدارتها مجموعة من كبار المخرجين منهم السيد راضى، عصام السيد ومجدى مجاهد وقدمت العديد من العروض المتميزة منها مطلوب زواجه فوراَ، مساء الخير يا مصر، المحطة، مولد سيدى المرعب ، الموضوع كبير أوى، والبهلوانات .