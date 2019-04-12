شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء حفل افتتاح المسرح العائم بالوقوف دقيقة حدادا على روح محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حفل افتتاح المسرح العائم بالسلام الجمهورى تلاه الوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان محمود الجندى الذى فارق دنيانا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وكان ضمن حضور الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التى وصلت وسط عزف موسيقى للالات النحاسية مع إطلاق الألعاب النارية، وكان فى استقبالها الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى.

كما حضر الحفل المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومى للمسرح، والفنان سامى مغاورى، والفنان مجدى صبحى الرئيس الأسبق للمسرح الكوميدى، والمخرج إسماعيل مختار مدير المسرح القومى، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب.

وعلى شاشة المسرح عرض فيلم تسجيلى من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يحكى فيه إيهاب فهمى المدير الحالى للمسرح الكوميدى تاريخ المسرح ورؤسائه عبر التاريخ .

يذكر أن المسرح العائم، تم تخصيصه لفرقتى المسرح الكوميدى ومسرح الشباب ويحتوى على خشبتى عرض الكبيرة تسع 480 مشاهد والصغيرة لـ 250 متفرج حيث تأسست فرقة المسرح الكوميدى عام 1963 وقدمت عروضها على مسرح محمد فريد وتولى إدارتها مجموعة من كبار المخرجين منهم السيد راضى، عصام السيد ومجدى مجاهد وقدمت العديد من العروض المتميزة منها مطلوب زواجه فوراَ، مساء الخير يا مصر، المحطة، مولد سيدى المرعب ، الموضوع كبير أوى، والبهلوانات .

أما مسارح الشباب أسسها الدكتور عبد الحميد رضوان وزير الثقافة الاسبق عام 1982 وكلف الفنان رشاد عثمان بادارتها وهدفت إلى تقديم عروض تتناول قضايا الشباب وتعاقب على إدارتها كل من محمود الالفى، مصطفى الدمرداش، عبد الغنى ذكى، محسن مصيلحى هشام عطوة ومن أهم مخرجيها إيمان مصطفى الصيرفى، إسامة رؤوف ملك وأكرم مصطفى محمد.



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (1)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (2)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (3)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (4)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (5)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (6)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (7)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (8)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (9)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (10)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (11)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (12)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (13)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (14)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (15)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (16)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (17)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (18)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (19)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (20)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (21)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (22)

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حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (23)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (24)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (25)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (26)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (27)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (28)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (29)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (30)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (31)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (32)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (33)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (34)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (35)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (36)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (37)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (38)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (39)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (40)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (41)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (42)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (43)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (44)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (45)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (46)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (47)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (48)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (49)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (50)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (51)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (52)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (53)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (54)



حفل افتتاح المسرح العائم بحضور وزيرة الثقافة ونجوم الفن (55)