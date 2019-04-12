شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مكان عزاء محمود الجندى إلى دار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أسرة الفنان الكبير محمود الجندى، ونجله أحمد الجندى، تغيير مكان تلقى عزائه غدا الجمعة، من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، إلى دار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود الجندى ظهر اليوم الخميس، وأدى المئات من أهالى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، صلاة الجنازة على جثمانه، بمسجد الشيخ عبد الحكم، بمشاركة عدد من نجوم الفن، منهم الفنان فاروق الفيشاوى، والفنان بيومى فؤاد، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجم أحمد السقا.

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وكان الفنان محمود الجندي توفى عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.