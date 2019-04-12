يحيى خليل أسطورة الجاز في ندوة بـ"الإسماعيلية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

شهدت فعاليات الدورة الـ21 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، مساء أمس الخميس، ندوة بعنوان "جاز.. وأفلام سينما السود المقاومة بأنغام الجاز".

وقال الكاتب صلاح هاشم، في كلمته بالندوة، إن موسيقي الجاز مرتبطة بتجارة الرق "العبودية"، موضحًا، أن هذه التجارة ساعدت موسيقى الجاز على الخروج إلى العالم الجديد لأنهم حرموا في السابق أن يتحدثوا لغتهم الخاصة فكان عليهم أن يخترعوا هذه الموسيقى التي تحمل ثقافاتهم وتعبر بشكل حقيقي عن صوتهم أثناء الرحلة التي عاشوها أثناء انتقالهم إلى أمريكا.

وأشار "هاشم" إلى الأديبة والروائية الأمريكية طوني موريسون الحاصلة على جائزة نوبل في الآداب والتي قالت إن أمريكا تدخل التاريخ بثلاثة أشياء هي الدستور الأمريكي وموسيقي الجاز ولعبة البيسبول.

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وأضاف هاشم، أن قصة الجاز رحلة العبد الأفريقي المختطف في العالم الجديد ثم نضالاته من أجل الحصول علي حريته وحقوقه المدنية، لذلك أصبح الجاز صوتًا لحرية شعب أمريكا الزنجي المضطهد وتصويره لمأساة العبودية التي عاشها.

وتابع صلاح هشام، أنه عندما نتحدث عن موسيقي الجاز علينا أن نذكر يحيي خليل وهو أسطورة موسيقى الجاز في مصر، ودرس في أمريكا موسيقى الجاز وعاد ليقدم ألحانًا شعبية عربية بلمسة جديدة ومختلفة.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل وتختتم فعالياته يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أبريل.