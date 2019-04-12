تامر عاشور يحتفل بوصول ابنه الأول "أيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: احتفل الفنان تامر عاشور بوصول ابنه الأول والذي أطلق عليه "أيام"، وهو نفس أسم ألبومه الأخير والذي طرحه خلال الفترة الماضية. ونشر عاشور صورة لتورتة الاستقبال على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً "مرحباً أيام"، ولاقت الصورة اعجاب وتهنئة متابعيه. ويحرص تامر عاشور على التواصل مع جمهوره بنشر صوراً وفيديوهات خاصة بكل ما يتعلق بحياته الشخصية والعملية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي اعجاب الالاف من متابعيه.

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