محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نشر موقع "الخليج 365" على مدار يوم الخميس 11 أبريل، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، المتعلقة برحيل الفنان الكبير محمود الجندي، وكواليس احتفاله بأخر عيد ميلاد له، احتفاء النجوم بافتتاح العرض المسرحي "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، فنانة سودانية تكشف عن رأيها في أحداث السودان، حوار مع الفنان إسلام إبراهيم عن دوره في مسلسل "طلعت روحي" وجديده الفترة المُقبلة، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| "السقا" يختبئ في جنازة محمود الجندي.. ومحمد رمضان بائع حلوى على أفيش "زلزال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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