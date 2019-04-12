"سيلفي" نيكول سابا والهواري يحتفل بـ"الملك لير".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد سعد

الفنان أحمد سعد نشر صورا عبر حسابه على إنستجرام من حفله له مع إطفال ذوي احتياجات خاصة وعلق قائلا: "أحباب الله هما أحبابي، وأنا حبيبهم يا رب تدوم المحبة".

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة عبد الحليم صورة لها وهي تستمع بالشمس، عبر حسابها على إنستجرام.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها "سيلفي" لها من داخل أحد محلات المكياج، وظهرت بفستان أبيض وشعر قصير، عبر حسابها على إنستجرام.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة من احتفاله بعد نجاح أول عرض لمسرحية الملك لير، أمس، عبر حسابه على إنستجرام.

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لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة لها مع الفنان يحيى الفخراني، من كواليس ؟أول عروض مسرحية الملك لير، عبر حسابها على إنستجرام.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها من زيارتها لباريس، وظهرت بإطلالة كلاسيك.

آسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين صورة له مع إحدى الدراجات البخارية، عبر حسابه على إنستجرام وظهر بملابس صيفية ونظارة شمس.

رندا البحيري

نشرت الفنانة رندا البحيري صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، على مسرح مهرجان البصرة للمونودراما في دورته الأولي بالعراق.

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة سيلفي لها عبر حسابها على إنستجرام، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة أمل بوشوشة صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت وهي ترتدي فستان أسود، وعلقت: "قصة حلم".