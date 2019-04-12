رامي إمام ينعي محمود الجندي

نعى المخرج رامي إمام، الفنان الراحل محمود الجندي، عبر حسباه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، كاتباٌ: "
البقاء لله ... ربنا يرحمك يا استاذ محمود و يغفر لك و يدخلك فسيح جناته".
يذكر أن المخرج رامي إمام اخرج سابقاٌ مسلسل "عوالم خفية"، لوالده الزعيم عادل إمام، و هو بطولة كل من صلاح عبد الله، فتحي عبد الوهاب، بشرى، هبة مجدي، أحمد وفيق، أسامة عباس، طارق
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