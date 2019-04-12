كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 12:24 صباحاً - خلال اللقاء التلفزيوني القصير الذي شارك فيه النجم أحمد سعد، فاجأ الجميع بتقديمه أغنية لمقدمة برنامج The Insider بالعربي الإعلامية رنده جبر.
وأهدى المطرب المصري أغنية “بحبك يا صاحبي” بعدما قام بتغيير الكلمات بما يتناسب مع الموقف فقال لها: “أحبك يا رنده من وانا لسا بحبي وانا مسنود عليك. يا اختي وحبيبتي في الاوجاع طبيبتي. حلوة حياتي بيك”.
وأثار هذا الأمر ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين انتقدوا تصرفه الغريب، واصفين ما قام به بالتصرب غير المسؤول والطفولي لا سيما وانه لم ينته من اوراق انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب إلا قبل أيام قليلة.
وكان سعد أكد أنه يعيش براحة كبيرة ولا يعاني من أي مشاكل بعد انفصاله، مؤكداً انه لم يقدم على ضرب الخشاب كما ادعت.
وقدم خلال اللقاء “مالكش مكان” لكل من وصفهم بأنهم يحاولون الطعن بشخصيته، والتحدث بشكل غير صحيح عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام على انفصاله.. لمن قال أحمد سعد “بحبك” واشعل الانتقادات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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