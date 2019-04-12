شاهدوا.. حسام حبيب غاضب ويهدد بعد التحقيق مع زوجته شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 12:24 صباحاً - أعرب الفنان حسام حبيب عن استيائه من تصريحات بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية، الذين قالوا إن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب رفضت الاعتذار للنقابة، مؤكداً أن كل ذلك افتراء وليس له أي أساس من الصحة.



وقال حسام إن شيرين أعربت خلال التحقيقات عن حبها الشديد لمصر، وقالت إن النقابة بيتها الذي تربت فيه، مؤكداً أنه سيقاضي كل من أساء لشيرين وافترى عليها كذباً.

وأضاف أنه وشيرين، ينتظران نتيجة التحقيق المقرر إعلانها خلال أيام قليلة.



وكان مصدر بنقابة الموسيقين، قال إن الفنانة شيرين عبد الوهاب رفضت الاعتذار لمصر، أثناء التحقيقات التي تجريها النقابة مع الفنانة على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر.

كانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا بوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء، جراء اتهامها بالإساءة إلى مصر في حفل البحرين.