أحلام تفجّر غضبها في وجه المنتقدين.. شاهدوا كيف طردتهم من حسابها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 12:24 صباحاً - أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن غضبها بسبب تعليقات بعض المتابعين وانتقادهم لما تنشره.

وجاء ذلك في فيديو نشرته على حسابها على “سناب شات” وتناقله عدد كبير من الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت فيه: “تعرفون شو يضحكني؟ يضحكني اللي يدخل على حسابي على “إنستغرام” لمّا أنزّل صورة أو أي شي شو يقولون؟ الله لا يشغلنا إلا بطاعته”.



وأضافت ساخرة: “يا عمري الله يشغلك إلا بطاعته شو مدخلك على حسابي على إنستغرام؟ يلاه”.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير جداً من المتابعين، فحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة. ويشار إلى أنّ شقيق الفنانة أحدث ضحة مؤخراً بآخر ظهور له.

ونشر بسام الشامسي على حسابه على “إنستغرام” صورة جديدة له أثارت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين توجهوا إليه بالانتقادات الجارحة واللاذعة بسبب شكله.