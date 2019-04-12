شاهدوا أنغام في أقوى تعليق لها على زواجها من رجل متزوج وتضع النقاط على الحروف

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 12:24 صباحاً - أحدثت الفنانة المصرية أنغام ضجة كبيرة مجدداً بسبب تعليقها على زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم.

وجاء ذلك في حديث إلى برنامج “عرب وود” الذي يعرض على شاشة قناة “روتانا سينما”.

ورداً على سؤال عن الجدل الذي أثير حول زواجها من رجل متزوج، قالت: “الجواز ده رزق من عند ربنا والحب رزق من عند ربنا، الجواز رزق ونصيب”.

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وأضافت: “اللي يتكلم في الحاجات دي أكيد عنده مشكلة في إيمانه. أنا الحمدلله مؤمنة بربنا ومؤمنة إنه في نصيب وفي رزقوما ينفعش حد يتدخل فيه”.

وجاء ذلك على هامش الحفل الذي أقيم احتفالاً بإطلاق ألبومها “حاجات خاصة جداً”. ويشار إلى أن النجمة أكدت في تصريح خاص لـ “لها” على أنها لم تشعر بالانزعاجبسبب الانتقادات التي تعرضت لها بعد إعلان زواجها من ابراهيم.



وقالت: “لم أشعر بالضيق أو الإنزعاج رغم التعليقات التي هاجمتني لأنني مؤمنة أن كل شيئ في الحياة قسمة ونصيب ولم أفكر في الرد على كل من انتقدني لأنها حياتي الخاصة”.

وتابعت: “أحمد إبراهيم ليس زوجي أو حبيبي فقط بل هو أيضاً الداعم الأكبر لي في حياتي الفنية ويساندني دائماً”.