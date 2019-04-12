شاهدوا فرح الهادي تعلق بشكل صريح على ما حدث مع فوز الفهد ونورة العميري

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 12:24 صباحاً - علقت النجمة الكويتية فرح الهادي على الموقف الذي تسبب في خلاف بينها وبين فوز الفهد ونورة العميري، وذلك من خلال أحدث ظهور لها عبر برنامج Trending.

ورغم أن فرح الهادي رفضت الحديث عنهما باسميهما، إلا أنها قالت: “يمكن هما عندهم مشكلة معاي.. أنا ما عندي مشكلة مع أحد، ومن وجهة نظري أرى الكل له مكان”، وعندما تم سؤالها بشكل واضح وصريح عن تعليقها على ما قالته فوز الفهد بعد واقعة عدم تحيتها لها، ردت النجمة الكويتية: “أعتذر عن الإجابة.. مابي أتكلم بها الموضوع”.



وكانت فرح الهادي قد نشرت مقطع فيديو من بث مباشر لها عبر “سناب شات” ظهرت فيه بوضوح فوز الفهد ونورة العميري وهما تتجاهلان تحيتها وتمران بجوارها دون إلقاء السلام، وهو ما بررته الفاشينيستا الكويتية لاحقاً بأن الممثلة المشهورة هي من تجاهلتها أولاً لعدم وجود كاميرا، كما أنها قامت بتصويرها لاحقاً بدون الحصول على إذنها وهذا أمر غير مقبول.