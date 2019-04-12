هل تعرضت روان بن حسين للخيانة مجدداً بعد ان عادت الى خطيبها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 12:24 صباحاً - أعلنت عارضة الازياء ومدونة الموضة الكويتية ​روان بن حسين ​انها عادت الى خطيبها الذي كان قد خانها مع امرأة مأجورة حسب كلامها.

الا انها أثارت الجدل مجدداً بعد ان نشرت مقولة عن الخيانة والنساء في حياة الرجل ما دفع متابعيها الى التشكيك حول علاقتها مع خطيبها وحول خيانته لها مجدداً وكتبت عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : “أنت لا زلت تبحث عني في كل امرأة”، وهي مقولة للممثلة بينيلوب كروز في فيلم ” Vicky Cristina Barcelona فيكي كريستينا برشلونة”.