شيرين عبد الوهاب تتهم إعلاميا مصريا بإستهدافها يعيش في تركيا

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 12:24 صباحاً - أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين بياناً رسمياً بشأن التحقيقات التي أجريت مع الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بالأمس حول تهمة إساءتها لبلدها مصر في حفلها بالبحرين.

وجاء في البيان ان شيرين إلتزمت الحضور وفي إنتظار قرار اللجنة، مؤكدةً أن الدليل الوحيد الذي قُدّم ضدها من الشاكي، وهو من أدعياء الشهرة وصنيعة إعلامي مصري يعيش في تركيا، ووظّفه في إطار برنامجه المستهدف أمن مصر واستقرارها، مشيرةً إلى رفضها التام أن يستحوذ على مصداقية المواطنين.

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وأضاف البيان أن شيرين أكدت أيضاً على أنها تربّت في حي القلعة، وتعتز بعيشها مع أسرتها، التي تجعلها تنعم بدفء شمس مصر، وتحرص على التغني بالنشيد القومي في كل مناسبة، بل وفي المدرسة التي تتلقّى فيها ابنتاها العلم.

وعبّرت عن غضبها من تصريحات عدائية غير مسؤولة ممن يكيدون لها بغرض الوقيعة بينها وبين نقابتها الفنية التي أجلتها وأكبرتها، واحتمت بجدرانها.

وأشارت أيضاً ان شيرين تعمل هذه الأيام على إعداد أغنية جديدة في حب مصر، حتى تكون أبلغ رد على من يسعون إلى رشقها بحجارة الحسد الأسود الذي لا وجود له في قلوب جمهورها المصري والعربي.