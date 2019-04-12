طرح الملصق الرسمي للفيلم الهندي "طالب العام 2"

طرح المخرج كاران جوهار منتج فيلم "طالب العام 2" أول ملصق رسمي للفيلم مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض يوم 10 مايو/أيار المقبل.

الفيلم بطولة تايجر شروف وتارا سوطاريا وأنانيا بيندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول صراع طالبتين على فتى، خلافاً لمحور قصة الجزء الأول التي كانت حول صراع طالبين على فتاة.

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وصدر الجزء الأول من الفيلم عام 2012، وكان بمثابة اكتشاف للنجوم الـ3 عاليا بهات وفارون دهافان وسيدهارت مالهوترا.

وقال النجم تايجر شروف إنَّه ينتظر عرض الفيلم بحماس كبير، خصوصاً أنَّه يعد تغييراً في النوعية التي اعتاد تقديمها، والتي كانت جميعها أفلام حركة.