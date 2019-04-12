ياسمين صبري ونادين لبكي وكارن وازن.. شاهدي أناقة النّجمات العربيّات في حفل كارتييه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بحضور عدد من النجمات العربيات، احتفلتْ العلامة الفرنسية، كارتييه Cartier، في العاصمة باريس، بإطلاق مجموعتها الجديدة للمجوهرات، التي حملتْ اسم Clash De Cartier.

وكان لا بدّ لنا من التوقّف مليًا عند إطلالات النجمات، خلال مرورهنّ على السّجّادة الحمراء.

وجمع فستان الممثلة المصرية، ياسمين صبري، بين نمطين؛ الأسلوب الأنثويّ والستايل الكلاسيكيّ، وحمل توقيع المصمّم اللبنانيّ، أنطوان قارح.

وخطفتْ المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، الأضواء بفستانها الأحمر بقصّة الكتف الواحدة، والكتف الأخرى، يتدلى منها القماش الهدل الأنيق.

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وعندما يتعلّق الأمر بموضة الـ"Street Style"، تأتي كارن وازن الفاشينيستا اللبنانية، لتكون من بين الأكثر أناقة، إذْ اختارتْ معطف الفرو الفاخر، بأسلوب متميّزً، باللون اللبينك، ونسّقته مع نظّارة شمسية باللون نفسه. وأكملتْ إطلالتها بسروال leggings أسود، أعطاها مظهرًا جذابًا، ولافتًا للنّظر.

واستضاف الحفل، مشاهير من هوليوود، كالنجمة الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، التي تألّقت بالبدلة، رجّاليّة الطّابع، والممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، وحبيبته الممثلة البريطانية الأمريكية، لوسي بوينتون، التي كانت متميّزة جدًا بإطلالتها، وفستانها الأبيض المغطّى بطبقة من الشيفون الشّفّاف، المزخرف عند الصّدر.